A vueltas con las pelotas de David

Ahora leo en la publicación digital Artnet News fechada en 5 de octubre ("Exhibitors at a Fair in Dubai Have Covered Up the Private Parts of Michelangelo’s 'David,' Fearing It Might Offend Visitors", Artnet News) que en la Expo 2020 de Dubai, que se inauguró el 1 de octubre y que permanecerá hasta el 31 de marzo del año que viene, en el pabellón italiano a la copia de la obra de Miguel Ángel, reproducida en 3D, se le han oscurecido los genitales ya que la visión de tales supone –según dicen– un grave ofensa para los tradicionalistas islámicos.