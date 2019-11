Vuelta a las tesis de los años 70 para unir a los trabajadores en tiempos de 'uberización' de la economía

El éxito repentino de la reedición de libro Labor Law for the Rank and Filer, de Staughton Lynd y Daniel Gross, sobre activismo laboral relanza ideas de sindicalismo revolucionario en Estados Unidos Las tres ideas clave del sindicalismo solidario de Lynd y Gross son: uno, "el control está en las bases"; dos, no hay escenificación de la "acción directa"; y tres, "los miembros llevan su afiliación con ellos (…) incluso cuando cambian de trabajo"