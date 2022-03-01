edición general
La Vuelta: un negocio que se lucra con la propaganda del genocidio

La Vuelta: un negocio que se lucra con la propaganda del genocidio

La participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta es la mayor decisión política que puede adoptar un organismo deportivo: permitir, previo pago, que mediante el deporte pueda lavar su imagen un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional. No oculta que este es su objetivo ni siquiera el copropietario del equipo, el multimillonario Sylvan Adams, amigo de Netanyahu que se define a sí mismo como un «embajador global de Israel».

Veelicus #2 Veelicus
realmente los responsables son los de la UCI, pero no permiten a los rusos ni bielorusos ( a saber porque lo de los bielorusos) y a Israel si.
Una vez la UCI los admite la vuelta no puede hacer nada porque estan clasificados por puntos.
Bueno, les puede expulsar si quiere, pero entonces la Vuelta se convertiria en una prueba regional por culpa de la UCI
Skiner #5 Skiner *
#2 A saber porque los bielorrusos :shit:
porque estan combatiendo con los rusos y les dan soporte.
Y por otro lado los Bielorrusos no estan sancionados.
Veelicus #6 Veelicus
#5 cambia tus fuentes que te estan mintiendo:
www.marca.com/ciclismo/2022/03/01/621e729dca4741715d8b45e5.html
Skiner #7 Skiner *
#6 La selección de Bielorrusia esta compitiendo los partidos clasificatorios para el mundial y los clubes bielorrusos juegan competiciones europeas. :shit:
Veelicus #8 Veelicus
#7 que tienen que ver los eliminatorios para el mundial ( de futbol ) con la UCI???, o es que no recuerdas el hilo sobre el que estas comentando?.
De verdad, no me hagas perder el tiempo
Skiner #9 Skiner *
#7 las sanciones no sólo afectan al ciclismo. Rusia le expulsaron de todas las competiciones y deportes :shit:
alcama #1 alcama
Recordemos que el Gobierno de España, de PSOE y Sumar ,sigue comprando material militar a Israel y no ha roto relaciones con el país.

Siempre es más fácil atacar a unos ciclistas que al Gobierno de Sánchez y que te acusen de ser de ultraderecha
#3 Katos
¡¡¡Así sin exagerar!!!!

:palm: :palm: :palm: :palm: :roll: :palm:

Para un poco, por favor, que estais dando vergüenza agena.

Todo el mundo sabe que la clasificación deportiva por la cual participó en la vuelta España Israel Pro tecg lo diseño antes, Francisco Franco y Francisco Bahamonde en secreto, durante los 40 años del franquismo. Todo para llegar a poner Israel a un equipo que es más nazi, que puede haber.
Lo de protestar en la embajadas de Israel o incluso de España sino estas de acurdo con comprar armas israelitas. Es de parguelas. Parguelas y neonazis, claro.
xD xD xD
