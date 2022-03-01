La Vuelta: un negocio que se lucra con la propaganda del genocidio

La participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta es la mayor decisión política que puede adoptar un organismo deportivo: permitir, previo pago, que mediante el deporte pueda lavar su imagen un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional. No oculta que este es su objetivo ni siquiera el copropietario del equipo, el multimillonario Sylvan Adams, amigo de Netanyahu que se define a sí mismo como un «embajador global de Israel».
Una vez la UCI los admite la vuelta no puede hacer nada porque estan clasificados por puntos.
Bueno, les puede expulsar si quiere, pero entonces la Vuelta se convertiria en una prueba regional por culpa de la UCI
porque estan combatiendo con los rusos y les dan soporte.
Y por otro lado los Bielorrusos no estan sancionados.
www.marca.com/ciclismo/2022/03/01/621e729dca4741715d8b45e5.html
De verdad, no me hagas perder el tiempo
Siempre es más fácil atacar a unos ciclistas que al Gobierno de Sánchez y que te acusen de ser de ultraderecha
Para un poco, por favor, que estais dando vergüenza agena.
Todo el mundo sabe que la clasificación deportiva por la cual participó en la vuelta España Israel Pro tecg lo diseño antes, Francisco Franco y Francisco Bahamonde en secreto, durante los 40 años del franquismo. Todo para llegar a poner Israel a un equipo que es más nazi, que puede haber.
Lo de protestar en la embajadas de Israel o incluso de España sino estas de acurdo con comprar armas israelitas. Es de parguelas. Parguelas y neonazis, claro.