El debate puso de manifiesto lo que le va a costar el PSOE salir de ahí. ¿Puede creer alguien en serio que al día siguiente va a ser posible reconstruir el jarrón hecho añicos? Paradójicamente, los siameses, los que no se pueden separar, arrastran a su partido a la desunión. Me resulta imposible no ser pesimista.