"Si voy a tu mitin, no publiques mi foto, no quiero represalias"

Casado no ha querido concretar nunca de quién o de dónde provenían esas supuestas “zancadillas”, pero desde su equipo han señalado “Andalucía y Castilla-La Mancha”, el primero, feudo de Sáenz de Santamaría y, el segundo, de Cospedal. Esas “zancadillas” se ha traducido en presiones ejercidas contra militantes y cargos medios “para que no acudieran a sus mítines” e, incluso, llamadas preocupadas de algunos de los asistentes que “pedían que no fueran publicitadas imágenes suyas”.