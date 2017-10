“Voy a ser valiente 27 años después”: Tatiana Gutsu,oro BCN 92,denuncia que fue violada a los 15 años por Vitaly Scherbo

Tatiana Gutsu, campeona olímpica en Barcelona 92, ha denunciado que fue violada en 1991 por Vitaly Scherbo, seis veces campeón olímpico en Barcelona. La gimnasta ucraniana ha publicado un texto en sus redes sociales contando su historia y acusando a Rustam Sharipov, otro atleta, y Tatiana Toropova, una compañera de selección, de no haberla ayudado en aquel momento. ¿Quién me violó en 1991? Vitaly Scherbo. El monstruo que me ha tenido aterrorizada en mi propia cárcel durante años www.facebook.com/tatiana.gutsu.7/posts/1273085966158431