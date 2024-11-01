edición general
1 meneos
3 clics

Vox tendrá en 2027 más poder territorial que el PSOE

Cuando acabe el actual ciclo electoral, Abascal mandará sobre más gobiernos que Sánchez.

| etiquetas: psoe , vox , abascal , sanchez , 2027 , elecciones , españa
1 0 3 K -16 politica
sin comentarios
1 0 3 K -16 politica

menéame