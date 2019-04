VOX y la publicidad gratuita de la izquierda - Miguel del Fresno

Análisis sobre la responsabilidad de los medios de izquierda en la promoción de la ultraderecha y sus mensajes: "...escribí en este blog un post titulado Running for President of the United States of America donde se evidenciaba, basado en un análisis empírico, como Trump tenía ya un protagonismo desproporcionado y cómo estaba capturando la atención de los medios tanto a favor pero, sobre todo, en contra".