Vox pide "cadena perpetua" para su exlíder en Lérida si es condenado por delito sexual

Ortega Smith se mostró contundente y no dudaba en recordar su programa político: “Vox es el partido que pide la cadena perpetua para los tipos de delitos sexuales”. Es más, el dirigente abría la posibilidad de que su partido se personara como acusación contra Ortiz Cambray. "No descartamos que, cuando tengamos información no solo de los medios, si es necesario, nos personaremos en la causa, por el mal nombre o por el daño que haya podido causar".