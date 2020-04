VOX y su pantomima ante el Tribunal Constitucional  

En video se aborda el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el partido político VOX al Tribinal Constitucional. Con ello deja en evidencia que los ciudadanos ya no solamente no tenemos la facultad de hacer nuestras propias leyes, sino que además la interpretación de las mismas corresponde a un órgano no integrado en la jurisdicción ordinaria que está en manos exclusivas de los políticos.