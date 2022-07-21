Vox: “Lo que mata no es la milonga del cambio climático, lo que matan son las políticas ecologistas de la izquierda”

“Lo que mata no es la milonga del cambio climático, que no es científico. Lo que matan son las políticas ecologistas de la izquierda de no limpieza de cauces y de no construcción de embalses. O de destrucción de presas que la izquierda promociona y que ustedes también compran”.
| etiquetas: vox , extrema derecha , milonga , cambio climático , clima
Lo mismo que en CyL
Las medidas de Vox para los incendios ¡Un concierto!!
www.elespanol.com/social/20220721/lluvia-criticas-juan-garcia-gallardo
Estamos en una distopía, la estupidez es lo que manda, no se quiere ver la realidad, es demasiado dura para afrontarla.