Vox: “Lo que mata no es la milonga del cambio climático, lo que matan son las políticas ecologistas de la izquierda”

“Lo que mata no es la milonga del cambio climático, que no es científico. Lo que matan son las políticas ecologistas de la izquierda de no limpieza de cauces y de no construcción de embalses. O de destrucción de presas que la izquierda promociona y que ustedes también compran”.

etiquetas: vox , extrema derecha , milonga , cambio climático , clima
#2 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Mira ni voy a entrar a verlo, ya se que va a ser una sarta de gilipolleces digna de meningiticos y gente que se dedica a esnifar pegamento cortado con metanol.

#7 sotillo
#2 Si son Vox de Huesca ¿ Qué esperas?

#13 Penetrator
#2 Diarrea mental de fácil digestión para que sus votantes la paladeen con gusto. Apta para negacionistas, votantes de ultraderecha, flojos mentales y gente con otras taras neuronales.

#3 MiguelDeUnamano
Hijos de puta, también quienes quieren verlos en cualquier gobierno.

#8 Cehona
#3 Ya estan gobernando como en Valencia. Culpa suya fue lo de suprimir emergencias y darselo a la tauromaquia.
Lo mismo que en CyL
Las medidas de Vox para los incendios ¡Un concierto!!
www.elespanol.com/social/20220721/lluvia-criticas-juan-garcia-gallardo

#5 Mauro_Nacho
El capitalismo es incapaz de afrontar el cambio climático, VOX, la ultraderecha son los mamporreros de la derecha y el neoliberalismo. Se agrava de forma exponencial los problemas del cambio climático y los secuaces de la derechona incapaces de afrontar la realidad climática persiguen al mensajero, quien nos advierte de que vamos al colapso si no cambiamos de forma drástica.
Estamos en una distopía, la estupidez es lo que manda, no se quiere ver la realidad, es demasiado dura para afrontarla.

#6 elGude
#5 muchas palabras para decir algo sencillo: los de vox, son una panda de hijos de puta.

#9 sotillo
#6 Es peor, su deficiencia intelectual da vergüenza ajena

#11 Mauro_Nacho
#6 Ese es el lenguaje que le gusta a VOX, si simplificamos las cosas al insulto caemos en su formas y acabamos por no dar a conocer lo que nos diferencia. Aunque nos cueste y veamos que no van a entrar en razones, es mejor que repitamos los datos y hechos, como que la temperatura media a subido ya 1,5 grados o que en los últimos 50 años, los desastres relacionados con el clima se han multiplicado por cinco, según datos de la ONU. Eso hay que repetirlo,hasta la saciedad para que la opinión pública tome conciencia.

#4 ContinuumST
Uf, qué difícil es todo, qué difícil es que estos "señores" vayan a la escuela, lean y escuchen a los expertos... qué difícil.

#1 elGude
Me encanta este meme  media

#10 Arzak_
Hace algunas décadas hubo un total desconocimiento de la necesidad de suplementar con ácido fólico en el momento de fecundar a miles de cigotos. Hoy son representantes de una preocupante pandemia que votan y hasta forman partidos políticos. 8-D

#12 rogerius
¿Quién financia a estos oligofrénicos?


