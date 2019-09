Vox lleva al Congreso su defensa de la caza, exige que no se "persiga" a los cazadores y pretende que se explique en las aulas La ultraderecha de Vox ha llevado su defensa a ultranza de la caza y su animadversión ante el movimiento ecologista hasta el Congreso. Este viernes ha registrado una proposición no de ley en la que reclama "respeto" para la actividad cinegética y para aquellos que la practican y que, a su juicio, tienen derecho a ser tratados con "dignidad, decoro y honorabilidad" y a no ser "perseguidos" por cazar.