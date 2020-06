Vox en Galicia: un partido sin apenas implantación

Santiago Abascal ha puesto en su punto de mira a Galicia con el fin de que su partido se convierta en la fuerza decisiva que frene la posibilidad de que la izquierda pueda gobernar si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no logra revalidar la mayoría absoluta el próximo 12 de julio. Las malas perspectivas que tiene Ciudadanos, que no ha logrado cerrar una coalición con el PP, cree que le favorecerán y que su formación, a pesar de no tener implantación en Galicia, arrastrará el voto de los desencantados...