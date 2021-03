Vox firma un pacto de no agresión con el PP de Díaz Ayuso en Madrid

Vox intentará no atacar a la candidata del PP, a la que incluso elogian, firmando así un pacto de no agresión imaginario para unirse ante la izquierda. La pasada semana, el portavoz parlamentario, Ivan Espinosa de los Monteros, al asegurar que "tienen estima y afecto a Ayuso" y "creen que no ha sido una mala presidenta". "Ayuso dependerá de Génova o de Vox, y más vale que dependa de Vox porque, como dependa de Génova, ya sabemos los bandazos que puede pegar"