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Vox denuncia rezos en plena calle y exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas

Vox denuncia rezos en plena calle y exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una pregunta para la próxima Comisión de Economía con el objetivo de aclarar si existe autorización municipal para la ocupación semanal de la acera en la calle Catedrático Luis Sela Sampil, donde cada viernes un grupo de personas se reúne para rezar entre las 14.30 y las 15.30 horas. La formación reclama además conocer qué medidas adoptará el equipo de gobierno en caso de que no exista permiso para el uso continuado de la vía pública.

| etiquetas: oviedo , vox , pp , rezar , rezo , calle , dencubia , religión , libertad
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Joder, estos de VOX en contra de las procesiones. xD
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 están en contra de los rezos ante la clínicas abortivas? :troll:
7 K 92
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Seguro que es eso. xD
2 K 30
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 #3 BINGO!

Han cantado BINGO!
5 K 65
#8 concentrado
#4 ¿O de los aquelarres que montan en Ferraz?
1 K 40
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 igual también incluyen las reuniones en Simancas, vete a saber
0 K 20
skaworld #3 skaworld *
Hummm no se que me da que algo no cuadra aqui... por que reza esta gente? A que le rezan? Por que Vox.... con bastante historial capillitas... levanta la mano aqui?

Me falta info

EDIT: Aaaaamigo
Que rezan al Dios equivocado...
Ya decia yo...

mioviedo.com/vox-vuelve-a-senalar-a-la-comunidad-musulmana-preguntara-
6 K 59
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
#3 Ya veras que rapido resuelvo el misterio:

Así, trasladará una pregunta al respecto a la Comisión de Economía.
«Queremos saber si la mezquita tiene permiso para la ocupación semanal de la acera y, en caso negativo, qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno»

mioviedo.com/vox-vuelve-a-senalar-a-la-comunidad-musulmana-preguntara-

Edit: Veo que ya has encontrado mientras escribia el mio.
2 K 24
Gry #12 Gry
Ahora va el ayuntamiento y prohíbe rezar en la vía pública. :popcorn:
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Laro__ #10 Laro__
Que se pasen también por Ferraz... o por el Metro.
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mondoxibaro #2 mondoxibaro
Hay que hacer algo con la ocupación excesiva en Semana santa...de callles y plazas para negocio de la iglesia
1 K 13
#14 pirat
Estamos normalizando el acoso de fundamentalistas religiosos, sobre todo católicos, evangelistas, testigos y sionistas.
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#13 mstk *
Quien quiera "rezar" que lo haga en su casa o en el templo de su correspondiente secta.
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#11 Mutiko30
Y que lo digas. Puta vergüenza!!!
El domingo en mi pueblo, los Neocatecumenales estaban haciendo una misa en la calle, cantando, bailando y molestando con guitarras y micrófonos, en mitad de la plaza donde tranquilamente tomábamos algo en la terraza.
Viva vox, el único que nos apoya a los ateos!
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menéame