Vox denuncia rezos en plena calle y exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una pregunta para la próxima Comisión de Economía con el objetivo de aclarar si existe autorización municipal para la ocupación semanal de la acera en la calle Catedrático Luis Sela Sampil, donde cada viernes un grupo de personas se reúne para rezar entre las 14.30 y las 15.30 horas. La formación reclama además conocer qué medidas adoptará el equipo de gobierno en caso de que no exista permiso para el uso continuado de la vía pública.
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Seguro que es eso.
Han cantado BINGO!
Me falta info
EDIT: Aaaaamigo
Que rezan al Dios equivocado...
Ya decia yo...
mioviedo.com/vox-vuelve-a-senalar-a-la-comunidad-musulmana-preguntara-
Así, trasladará una pregunta al respecto a la Comisión de Economía.
«Queremos saber si la mezquita tiene permiso para la ocupación semanal de la acera y, en caso negativo, qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno»
mioviedo.com/vox-vuelve-a-senalar-a-la-comunidad-musulmana-preguntara-
Edit: Veo que ya has encontrado mientras escribia el mio.
El domingo en mi pueblo, los Neocatecumenales estaban haciendo una misa en la calle, cantando, bailando y molestando con guitarras y micrófonos, en mitad de la plaza donde tranquilamente tomábamos algo en la terraza.
Viva vox, el único que nos apoya a los ateos!