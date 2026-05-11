Vox denuncia rezos en plena calle y exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una pregunta para la próxima Comisión de Economía con el objetivo de aclarar si existe autorización municipal para la ocupación semanal de la acera en la calle Catedrático Luis Sela Sampil, donde cada viernes un grupo de personas se reúne para rezar entre las 14.30 y las 15.30 horas. La formación reclama además conocer qué medidas adoptará el equipo de gobierno en caso de que no exista permiso para el uso continuado de la vía pública.