Vox apoya a Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid en una PNL sobre el amianto en el Metro

Unidas Podemos-Izquierda Unida presentó este jueves una proposición no de ley (PNL), un texto no vinculante, solicitando que desde el Gobierno de Madrid y la compañía Metro no se pongan trabas a los trabajadores afectados por exposición al amianto y sus familias cuando solicitan indemnizaciones. La propuesta salió adelante con los votos a favor del partido que la convocaba, y de PSOE, Más Madrid y Vox.