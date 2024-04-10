edición general
4 meneos
4 clics

Vox acusa a PSOE y PP de fomentar la ‘invasión migratoria’ en España y lleva al Gobierno al Congreso

El partido Vox cita al Ejecutivo al Congreso para cuestionar su política migratoria, responsabilizando a los principales partidos de aumentar la criminalidad. Mientras Vox propone deportaciones masivas y cierre de fronteras, PSOE y PP defienden un enfoque más moderado, generando un intenso debate político y social en España.

| etiquetas: españa , vox , izquierda , politica , gobierno , inmigrantes , trabajo
3 1 5 K -26 politica
3 comentarios
3 1 5 K -26 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vox ataca a los inmigrantes y la patronal pide importarlos www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20240410/empresarios-apoyan

Si esos inmigrantes se les ataca, se les excluye, cobran una mierda y si esos cobran una mierda pa que te pago a ti bien

Es una forma de mantenernos pobres
2 K 32
#2 Klamp
Negocio rentable hoy punto com
0 K 8
PijoProgre #3 PijoProgre
La multiculturalidad, especialmente el islam, es buena y enriquecedora. Todo un ejemplo de tolerancia y respeto a la mujer y a los animales. La multiculturalidad nos enriquece a todos y si hay delitos es que porque somos una sociedad decadente occidental heteopatriarcal opresora. Les progresistes sabemos cómo solucionar esto. Fuera fronteras y viva la multiculturalidad!!
0 K 6

menéame