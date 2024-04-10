Vox acusa a PSOE y PP de fomentar la ‘invasión migratoria’ en España y lleva al Gobierno al Congreso

El partido Vox cita al Ejecutivo al Congreso para cuestionar su política migratoria, responsabilizando a los principales partidos de aumentar la criminalidad. Mientras Vox propone deportaciones masivas y cierre de fronteras, PSOE y PP defienden un enfoque más moderado, generando un intenso debate político y social en España.
Si esos inmigrantes se les ataca, se les excluye, cobran una mierda y si esos cobran una mierda pa que te pago a ti bien
Es una forma de mantenernos pobres