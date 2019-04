El voto útil para el poder económico

Como en cada campaña electoral, el PSOE se ha querido adueñar del concepto de voto útil para ganar a la derecha. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez se ha negado a desmentir que vaya a llevar a cabo un pacto con Ciudadanos tras las elecciones, como ya hizo en 2016. Resulta paradójico y significativo observar cómo Pedro Sánchez, durante toda la campaña electoral, no ha dejado de llamar a Ciudadanos “derecha” y miembro del “trío de Colón” (junto a PP y Vox) pero no ha querido o no ha podido descartar un futuro pacto con ese partido.