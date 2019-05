El voto rogado se hunde de nuevo: menos del 6% de los españoles en el extranjero participarán el 26M

Según los datos provisionales del INE, han pedido votar 120.786 españoles que residen fuera, de una población electoral de más de dos millones de personas. De ellos, no todos lograrán votar ya que muchas veces aunque se consiga pasar toda la burocracia las papeletas no llegan a tiempo. La cercanía con el 28A, el solapamiento de plazos y que no haya autonómicas en cinco comunidades ha desincentivado aún más el ruego de voto, que ha caído casi tres puntos respecto a las generales