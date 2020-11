Votar en EEUU no es fácil: estas son las barreras a las que se enfrentan los estadounidenses para ejercer su voto  

Las dificultades impuestas en EEUU para ir a votar son diversas. El día de las elecciones no es festivo y las empresas no tienen obligatoriedad de dar permiso a sus empleados. Además, hay que estar registrado y si en dos elecciones no participas, el registro queda desactivado. Millones de ciudadanos con antecedentes penales no pueden votar. Los costes para ir a votar son elevados y eso acaba provocando abstención. Los ricos participan mucho más que los pobres y esta participación desigual genera desigualdad en los resultados y en las políticas.