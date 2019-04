Votar en democracia es lo de menos, mamón  

Nos la pela el Estado. Formamos parte de él pero sólo para sufrirlo. Pagar impuestos y, sí, disfrutar de una ejemplar Seguridad Social. ¿Pero quién disfruta cuando le meten una sonda por la nariz o le hacen una colonoscopia? Me gusta la idea de contribuir al Estado, al país, nación, a la comunidad, para algo que no tenga que ver ni con pagar ni con enfermar. La misma democracia, ese bien tan poco atractivo como fundamental sigue débil, endeble, porque no nos sentimos parte de ella. La democracia son los otros. La democracia, hijo mío, eres tú.