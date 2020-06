"El votante de Vox ya existía, lo que no existía era ese maricón que ahora le planta cara"

El votante de Vox subido al capó de su coche ya existía. Lo que no existía era ese maricón que ahora le planta cara con la bandera LGTBI. Aunque la imagen que nos llegue sea la de ese momento, que a todos nos acongoja verlo, creo que incluso la gente que no entiende bien la homosexualidad piensa que está mal hecho. Las redes, los trolls y los bots, son otra cosa. Pero no creo que sea el día a día que nos encontramos en la calle. Es un momento de más debate y más lucha, y lo que estamos viviendo es el pus de una herida que se está curando.