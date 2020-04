Un votante de Vox se niega a que su hijo siga yendo a clases de homosexualidad y sodomía aunque sea solo por internet

La educación por vía telemática que ha impuesto el confinamiento de la ciudadanía está permitiendo a algunos padres seguir más de cerca las actividades escolares. Es el caso de Javier R., natural de Torrelodones y votante de Vox, que el pasado jueves arrancó el cable de alimentación del ordenador cuando vio que empezaba la clase de homosexualidad y sodomía de su hijo. «Ya sé que lo hacen en el cole normalmente y mira, uno intenta no pensar en ello. Pero en casa, no. En mi casa no estoy dispuesto», argumenta.