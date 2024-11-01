Votante de Trump: "Le voté tres veces. Culpa mía. Al parecer, soy una idiota." [Ing]  

Jonathan Allen, reportero: "Si pudieras decirle algo al presidente Trump y él te escuchara ahora mismo, ¿qué le dirías?" Amanda Robbins, entrevistada: "Eres un despreciable montón de mierda", respondió con total naturalidad. "¿Y cuántas veces le has votado?", insistió Allen. "Tres veces. Fue culpa mía», dijo ella. «¡Al parecer, soy una idiota!".