Votante de Trump: "Le voté tres veces. Culpa mía. Al parecer, soy una idiota." [Ing]  

Jonathan Allen, reportero: "Si pudieras decirle algo al presidente Trump y él te escuchara ahora mismo, ¿qué le dirías?" Amanda Robbins, entrevistada: "Eres un despreciable montón de mierda", respondió con total naturalidad. "¿Y cuántas veces le has votado?", insistió Allen. "Tres veces. Fue culpa mía», dijo ella. «¡Al parecer, soy una idiota!".
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Pero el cabrón, aunque va de tonto, es listo, y seguro que tiene suficientes secretos guardados para que lo traten con guante blanco haga lo que haga.
Mejor resultado? Él muerto y todos los secretos al descubierto
Cuando se juega a buenos y malos, sólo hace falta que te toque algo muy tuyo para cambiarlo de bando.
Luego les llega la hostia y no se lo creen lo que les ha pasado.
No descartes nunca nada de esta gente cuyo intelecto está secuestrado por el dogma ideológico vacuo.
es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Junta_de_Castilla_y_León
Uyyyyy!!!! al palo con la historia de España.
Si me engañas dos veces, la culpa es tuya.
Y si me engañas tres veces, tengo más retraso que Renfe e Iberia juntas.
Edito: veo que #19 ya lo había dicho.
Al menos ha llegado aunque sea tarde.
se retroalimenta
se llamó idiota a si misma por votar mal, yo no dije nada
¿Volverá esta mujer a votar a Trump por haberse llamado idiota por votar a Trump?
Esta votará al sucesor de Trump
Pero eh, oye, al menos te reconozco que te has dado cuenta del tema. Aquí en España el PP te quema tu casa y tus tierras y encima los votan más