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Votante de Trump: "Le voté tres veces. Culpa mía. Al parecer, soy una idiota." [Ing]

Votante de Trump: "Le voté tres veces. Culpa mía. Al parecer, soy una idiota." [Ing]  

Jonathan Allen, reportero: "Si pudieras decirle algo al presidente Trump y él te escuchara ahora mismo, ¿qué le dirías?" Amanda Robbins, entrevistada: "Eres un despreciable montón de mierda", respondió con total naturalidad. "¿Y cuántas veces le has votado?", insistió Allen. "Tres veces. Fue culpa mía», dijo ella. «¡Al parecer, soy una idiota!".

| etiquetas: trump , maga , guerra , irán , popularidad
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48 comentarios
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Comentarios destacados:            
Pablosky #1 Pablosky
Solo ha necesitado 12 años.
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#1 Oye, ni tan mal, aún hay gente que lo apoya, y terminará el mandato ya sea de forma normal o anticipada por impeachment, y seguirá teniendo varios millones de seguidores, eso sí, bastante millones menos que cuando empezó allá por 2016
10 K 103
azathothruna #33 azathothruna
#6 En serio aun hay gente ingenua que cree que esas son las vias en las que saldra de la casa blanca?
0 K 20
#40 mariommoreno *
#33 Molaría más en plan Hollywood: que se atrinchere en el despacho oval con varios followers armados y haya una incursión militar para capturarlo como a un BinLaden cualquiera.
Pero el cabrón, aunque va de tonto, es listo, y seguro que tiene suficientes secretos guardados para que lo traten con guante blanco haga lo que haga.

Mejor resultado? Él muerto y todos los secretos al descubierto
0 K 7
#9 gadish
#1 no. Ha necesitado que las putadas que hace el hijoputa le afecten a ella. Hasta el momento, jodía a otros y todo eran risas y alegrías. Básicamente los votantes de este tipo de "políticos" son basura humana, se alegran de las desgracias ajenas, y disfrutan de poder ahorrarse cuatro perras de sus impuestos aunque eso implique dejar sin sanidad a sus vecinos. Ahora, cuando el político afecta a sus vidas, de repente son súper empáticos y odian al político de turno y reconocen sus errores....hasta que se le solucione lo suyo. Luego volverán a ser unos egoístas de mierda.
61 K 469
IkkiFenix #15 IkkiFenix
#9 Pues otros que salen son peores. Al menos esta reconoce su idiotez al votarle.
6 K 80
#41 mariommoreno
#15 a los otros igual no les ha salpicado aun lo suficiente o donde les duele.
Cuando se juega a buenos y malos, sólo hace falta que te toque algo muy tuyo para cambiarlo de bando.
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#28 UNX *
#9 Aún así, también a esta gente le cuesta reconocer el error por un motivo de orgullo. Reconocerlo supone reconocer que eres idiota y llevas años equivocado, como ha dicho esta chica, y a veces el orgullo duele más que la cartera.
2 K 29
#44 JethroNull
#9 Creo que el gran problema que tiene el ser humano ahora mismo es la empatía. SI hubiera más estaríamos mucho mejor.
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celyo #46 celyo
#9 hay mucha gente que vive en su mundo y en tener un yo tan grande que no cabe en la habitación, yo más que ser malas personas a veces les achaco una falta de empatía enorme, que suplen con cuidar su yo tan mimado que tienen.

Luego les llega la hostia y no se lo creen lo que les ha pasado.
0 K 15
josde #14 josde
#1 Es mas que idiota, tiene ya un nivel superios
1 K 31
oceanon3d #21 oceanon3d *
#1 Los de CyL llevan 40 años votando a los mismo y llorando por ser la España abandona de la mano de Dios.

No descartes nunca nada de esta gente cuyo intelecto está secuestrado por el dogma ideológico vacuo.
5 K 35
oceanon3d #48 oceanon3d *
#43 El PP lleva gobernando CyL desde 1989 de forma continua.

Uyyyyy!!!! al palo con la historia de España.
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#25 nadaman
#1 Querrás decir 8 años.
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Westgard #29 Westgard
#1 ojala los que aquí votan pp/vox necesitasen solo 12 años para darse cuenta de segun que cosas... :troll:
1 K 12
#47 AGlC
#1 Está no será la más espabilada pero al menos se ha dado cuenta
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
"Se insulta porque no vota lo que ella quiere votar", que diría quienes consideran que si se llama imbécil a quien vota contra sus intereses es "porque no vota lo que quieres". xD
6 K 79
#31 wonsterboy *
#5 Es otro claro ejemplo como "el votante del PP o está muy engañado o es idiota" xD
1 K 23
lixivia #7 lixivia
El problema es que el porcentaje de idiotas que se dan cuenta que son idiotas es muy bajo.
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ElBeaver #13 ElBeaver
#7 el video lo demuestra
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Arzak_ #4 Arzak_ *
Un retrasado con efecto retardado {0x1f60e}
3 K 50
fofito #3 fofito
De sabios es rectificar ,de necios persistir en el error.
3 K 44
Player #30 Player
#3 a única queja de esa señora es la subida del combustible. Esa señora sigue siendo idiota.
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#19 Xoche
La primera vez que te engañó (Trump) fue culpa suya, la segunda vez ha sido culpa tuya, la tercera vez, eres gilipollas
3 K 33
#24 C.Nutrio *
Si me engañas una vez, la culpa es mía.
Si me engañas dos veces, la culpa es tuya.
Y si me engañas tres veces, tengo más retraso que Renfe e Iberia juntas.
Edito: veo que #19 ya lo había dicho.
1 K 10
borre #16 borre
Diez euros a que le votaría una cuarta...
2 K 29
Ludovicio #10 Ludovicio
Ya es más lista que la mayoría de votantes de Trump.
Al menos ha llegado aunque sea tarde.
2 K 24
#36 omega7767
#23 :-D

se retroalimenta
1 K 20
#12 omega7767
"“Three times. That was my bad,” she said. “Apparently, I’m an idiot!”"

se llamó idiota a si misma por votar mal, yo no dije nada :roll:
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Cuñado #23 Cuñado
#12 Pues a mí me dijeron por aquí que llamar idiotas a los votantes de la ultraderecha justificaba el voto a la ultraderecha :shit:

¿Volverá esta mujer a votar a Trump por haberse llamado idiota por votar a Trump?
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Bretenaldo #35 Bretenaldo
#12 no tiene mucho sentido lo que dice esta señora. Si se ha dado cuenta ahora que es idiota por votar a Trump, no es idiota por votarle tres veces, sino solo la última vez. Las otras dos veces no se sintió idiota, pues volvió a votarle. Creo que la idiotez ya venía de serie pero nunca es tarde para darse cuenta!
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#2 kkculopis
Es la única forma que se den cuenta esta gente de que gobiernen los que tanto les engañan
1 K 17
#8 omega7767
#2 ni así

Esta votará al sucesor de Trump
5 K 64
AlbertoPiO #22 AlbertoPiO
Al parecer dice...
1 K 14
Alf74 #20 Alf74
Y como esta descerebrada, muchos y muchas.Tomen nota en otros países, aviso a navegantes
1 K 13
Herrerii #39 Herrerii
Vamos que le suda la polla las deportaciones, los asesinatos del ice, las guerras ilegales, el racismo, ... pero la gasolina que no se la suban a ella.
1 K 12
karaskos #45 karaskos
#39 Qué esperamos de una Karen, Charo, Pilar Rahola, o como se le quiera llamar!?
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jacm #18 jacm
¿Votaste a Trump? Pues está claro: Idiota y mal persona.
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#34 wonsterboy
#18 Lo malo es cuando votar a Pmurt te hace ser lo mismo (aunque un poquito menos). Cosas de las dictaduras bipartidistas.
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Ainur #26 Ainur
¡Las acciones tienen consecuencias!
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Olarcos #32 Olarcos
Si, siguiente pregunta.
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Bonzaitrax #38 Bonzaitrax
Parece, dice la cachonada xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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#27 atrompicones
Por desgracia, estas decisiones nos afectan a todos. Los miles de muertos y heridos, los miles de desplazados, los miles que entran en carestía y miseria, los miles con el hogar destrozado. Incluso a nosotros inconscientes que nos creemos por encima del bien y del mal.
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#17 cocococo
A disfrutar de lo votado.
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Razorworks #42 Razorworks *
Idiota no, lo que eres es un fascista hijo de puta y muy mala gente que querías que jodiesen a otros, hasta que te han jodido a ti.

Pero eh, oye, al menos te reconozco que te has dado cuenta del tema. Aquí en España el PP te quema tu casa y tus tierras y encima los votan más :troll:
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ElBeaver #11 ElBeaver
En el mismo video, otras personas se muestran satisfechas con las acciones de Trump.
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menéame