La nueva serie de Juan Cavestany, autor de 'Vergüenza', es como una adaptación de 'The Thick of it' y 'Veep', de Armando Iannucci, pero en castizo. Al estilo de los personajes de Santiago Segura. Una sátira de la política española, con los excesos que se cometen en este campo actualmente, era un reto demasiado complicado y no ha sido superado