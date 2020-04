Von der Leyen: la UE debe una disculpa a Italia por tardar en reaccionar  

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reconoció este jueves que la Unión Europea (UE) debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando la pandemia de coronavirus puso a este país en una situación de urgencia y no obtuvo ayuda de sus socios europeos en un inicio. "Es cierto que nadie estaba preparado para esto. Pero también es cierto que muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto. Y lo correcto es que Europa en su conjunto ofrezca una sentida disculpa"