Junto con el anuncio del nuevo V60, Volvo ha confirmado que dejará de invertir en motores de combustión: las actuales gamas T y D (gasolina y diésel) serán la última generación de motores no eléctricos de Volvo, que no los evolucionará más allá de pequeñas modificaciones como la posibilidad de incorporar en ellos un turbo eléctrico (solución que todavía está en el aire y que probablemente no llegue ni a ejecutarse).