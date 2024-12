Volviendo a las andadas

De todas las tradiciones absurdas del sistema político americano, creo que hay muy pocas tan irracionales como la de los cierres de gobierno. Cuando una administración pública en este país no aprueba sus presupuestos, la ley anterior no se prorroga un año más. El gobierno pierde su autorización a gastar dinero, y por lo tanto cierran por completo. Los funcionarios son enviados a casa, los servicios públicos no esenciales dejan de funcionar, y nadie cobra su sueldo.