A principios de 1969, Albert King, on 45 años, estaba de vuelta en los estudios Stax Records, ubicados en un antiguo cine en 926 East McLemore Avenue, en el sur de Memphis. Estuvo allí junto con Booker T Jones, Steve Cropper, Duck Dunn y Al Jackson Jr. para grabar lo que se convertiría en su tercer álbum, y su primer LP propiamente dicho, Years Gone By.