Voluntarios que acompañan a mayores que viven solos: «Es mi abuela postiza»

En España hay cerca de cinco millones de personas viviendo solas, de las que la mitad de ellas tienen más de 65 años. Muchos de estos mayores se ven forzados a vivir en una situación de soledad no deseada, porque no tienen hijos o porque estos viven lejos o no tienen tiempo para dedicárselo a ellos. Fechas tan señaladas como la Navidad, se convierten en un verdadero trauma para muchos de ellos, porque les recuerdan que están solos. Asociaciones y ONG trabajan por toda la geografía española para que los mayores en esta situación tengan compañía.