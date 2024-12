Volkswagen: los factores detrás de la profunda crisis de la icónica marca alemana de automóviles

No se acaban los problemas para los fabricantes de automóviles alemanes, considerados durante mucho tiempo como la joya de la corona de la economía del país. Volkswagen, Mercedes y BMW han visto menguar sus beneficios años tras año y perder ventas en todo el mundo. Mientras batallan por volver a su antiguo esplendor, muchos expertos afirman que la industria no supo adaptarse y sigue anclada en un viejo modelo industrial mecánico que ya no funciona.