Volcanes ha habido siempre

La anécdota que protagonizo comenzó hace algunos años, cuando Isa Calderón, una cómica, hacía una sección de críticas de cine feministas que a mis amigos le gustaban mucho, y a mí no. Un día puse en alguna red social que a mí aquellos vídeos me parecían un poco vulgares, o algo así, y por lo visto Calderón no se lo tomó bien: su orgullo es frágil. Más tarde, ella hacía sus vídeos para 'El Español', la echaron tras una polémica y yo escribí criticando el despido. Después, coincidimos en un programa de 'Carne Cruda', y no volví a saber de ella.