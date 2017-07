Vodafone Pass: un lobo disfrazo de oveja que amenaza la neutralidad en la red

Los servicios Social Pass y Music Pass se unen al Chat Zero que permitía exprimir WhatsApp, Telegram o Line sin preocuparnos de nuestra cuota de datos. Poder disfrutar de esos servicios sin miedo a consumir la cuota de datos es sin duda interesante, pero esos buffets libres que plantea Vodafone juegan con las peligrosas puertas traseras que la Unión Europea ha dejado a su regulación sobre neutralidad en la red. Para muchos (y me incluyo), la oferta de Vodafone es un ejemplo de lo que no queremos que sea el futuro de nuestros servicios móviles.