1
meneos
33
clics
Voces desde Groenlandia: «Somos pocos, no pondríamos resistencia»
Puntos de vista de ciudadanos de Groenlandia Debate de la diferencia entre "poner" y "oponer" abierto para periodistas de ABC
actualidad
#1
Harkon
Que ganas tiene el ABC de que todos le coman el culo a Trump, panda de cipayos de mierda
7
K
82
#4
Bretenaldo
*
#1
Pero es verdad. No tiene sentido plantear una resistencia militar. Es que, independientemente de la disparidad de fuerzas, son solo 50.000 habitantes por un territorio que es deficitario. Otra cosa serían las consecuencias derivadas de una invasión de USA, que son imprevisibles. Sería poner todo patas arriba: ¿qué hacemos con la OTAN? ¿Cuál sería la respuesta de la UE al margen de la acción militar? ¿Y las bases de Estados Unidos en territorio europeo? En fin, las implicaciones serían…
» ver todo el comentario
0
K
6
#5
Harkon
#4
Es obvio que una población civil no podría oponerse a un simple regimiento armado de ningún país, para eso están las fuerzas armadas de cada país, no los civiles.
1
K
29
#7
Bretenaldo
*
#5
¿Pero es realista combatir contra Estados Unidos por Groenlandia? Me refiero a día de hoy, si la invasión ocurriese mañana, por ejemplo. Otra cosa es que la UE asuma que Trump es un peligro y tome medidas a futuro, pero, ¿tiene ahora mismo Europa capacidad militar para combatir a EEUU? Ya me autorrespondo: no.
0
K
6
#8
Harkon
#7
Sí, sí la tiene, no por número de tropas, sino por número de tropas, efectivos y vehíuclos preparados para el ártico
Mira este video
¿Invadir Groenlandia ? Un error monumental - Aqui el porqué
www.meneame.net/story/invadir-groenlandia-error-monumental-aqui-porque
0
K
14
#3
Chinchorro
El glorioso y españolísimo ABC dando alas a una posible invasión de una potencia extranjera... cosas veredes, Sancho.
3
K
40
#2
Sergio_ftv
"En las viviendas de los propietarios del Grupo Vocento-ABC seguro que son pocos y no opondrían resistencia".
2
K
38
#6
Kantinero
Vamos que solo falta invitarles,
os esperamos con los brazos abiertos
0
K
12
#9
estemenda
«No creo que Venezuela y Groenlandia sean comparables; no tenemos drogas que contrabandear a Estados Unidos», asegura, refiriéndose a la razón que ha motivado la detención de Nicolás Maduro
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
