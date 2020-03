Un vocal de la Junta Electoral que votó inhabilitar a Junqueras y a Torra militó en el PP

Militó en el PP hasta semanas antes de llegar al cargo en 2017. El catedrático Carlos Vidal señala, a preguntas de infoLibre, que en octubre de aquel año omitió ante el Congreso su afiliación porque ya no militaba y por tanto "no había nada que mencionar". Asegura que nunca se planteó abstenerse en el caso de los independentistas catalanes porque no encontró razones para ello. Su caso, tras el del asesor de C's Andrés Betancor, abre interrogantes sobre la cúpula de la Administración Electoral.