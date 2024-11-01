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Vivir sin pediatra en Andalucía: "Nos acostumbramos y la gente se saca seguros privados"

Vivir sin pediatra en Andalucía: "Nos acostumbramos y la gente se saca seguros privados"

La asociación andaluza de pediatría y las mareas reclaman soluciones para un problema, sobre todo, de las zonas rurales: hay comarcas sin pediatras en Atención Primaria y casi medio millón de menor...

| etiquetas: andalucía , sanidad
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7 comentarios
10 3 0 K 131 actualidad
#2 uvi
Es que ese el plan desde el principio, degradar la publica para que la gente se haga seguros privados
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#3 Forestalx
#2 Y lo mismo para la educación, el transporte, la seguridad...
3 K 28
#1 jaramero
La derecha dijo sin pediatra o comonismo.

Pues ajo y agua por votar al moreno gorrilla.
2 K 27
Supercinexin #5 Supercinexin
Al menos no les gobierna la izquierda.

Que voten más al PP, que seguro que lo arregla.
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#7 Horkid
Y lo más cinico: que en la sanidad privada trabajan medicos sin MIR, es decir sin especialidad, muchos provienen de latinoamerica africa, y hacen de pediatras, psiquiatras, dermatologo, endocrino,... como en el tercer mundo. Sólo en la publica hay garantía de que te atiendan especialistas con la formación correspondiente (MIR en España)
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jdmf #4 jdmf
Esa es la idea, y que en un momento dado, como no hay servicio público, que dejemos de pagar impuestos para cerrar la sanidad pública definitivamente y en ése instante, en ése preciso instante, el seguro privado de 40€/mes super guay, te pasará a costar 400€/mes, siempre que no sea más allá de tratar un resfriado.
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#6 sliana
y a quien vas a votar?
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