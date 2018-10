España no está habilitada la acampada libre, es decir que no se puede acampar en la calle o en un parking, ya que si lo haces podrías recibir una multa. Aún así, eso no quiere decir que no puedas aparcar tu autocaravana en muchos sitios. Vamos a dejarte una serie de consejos con el fin de que tengas en cuenta cómo es vivir en una autocaravana en época de crisis, más allá de la parte legal que te contamos.

¿Vivirías en una autocaravana? Sí, vivo en una / Sí, ya lo he hecho Sí, aún no lo he hecho, pero me gustaría/no me importaría Me gustaría pero es muy difícil y el esfuerzo no vale la pena No, ni pensarlo, vivir en una autocaravana es muy incómodo Nunca me lo había planteado Votar 6 votos | Falta 1 día y 23 horas