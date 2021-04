¿Vivimos en Matrix? Una idea filosófica antigua que crece con el desarrollo de la realidad virtual

Ana Cuevas Badallo, profesora titular de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Salamanca, explica que la hipótesis de un Matrix que diseñe nuestra realidad no es una locura. "Es una teoría que se usa ahora mucho en filosofía; es posible que en el futuro no existan limitaciones tecnológicas y se consiga imitar el estímulo de los sentidos". "La realidad no es más que una reconstrucción que nuestro cerebro hace del mundo. Y es una percepción individual, aunque todos compartamos una experiencia parecida".