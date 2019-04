¿Vivimos dentro de un agujero negro? [ENG]  

Hay una unidad de longitud mínima indivisible: la longitud de Planck. Eso significa que la materia no puede comprimirse en un agujero negro hasta ocupar cero de espacio. Por lo tanto no existiría ninguna singularidad y si la singularidad no existe entonces, la teoría de la relatividad especial de Einstein no es correcta. Se han buscado soluciones a esto pero hay una muy llamativa: las condiciones que habría dentro de un agujero negro serían las mismas que las que hubo justo después del Big Bang. Ambas apuntan a una singularidad.