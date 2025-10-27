edición general
5 meneos
5 clics

Vivienda en Valencia: La burocracia del Consell bloquea la entrega de mil pisos terminados

La burocracia de la Generalitat Valenciana está paralizando la entrega de más de un millar de pisos terminados en Valencia, según denuncian los promotores. Los compradores tienen que esperar meses para recibir las llaves a pesar de que las viviendas están para entrar a vivir. El problema es que a los inmuebles les falta un permiso para la conexión eléctrica que tramita la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y cuya gestión tiene un retraso medio de 18 meses.

| etiquetas: vivienda , valencia
4 1 1 K 51 actualidad
4 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya sabéis como arreglamos esto
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ahora a ponerse a mirar si está en zona inundable o no...de verdad que gentuza. Si nunca pasa nada...
0 K 15
#4 Jodere
18 mese para tramitar un permiso, vaya vergüenza de algún sinvergüenza, mas que para hacer los bloques.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Y todavía hay iluminados que quieren dejar todo en manos públicas.
0 K 7

menéame