Vivienda: Del desorden de Murcia a la picaresca de Castellón: el SimCity de España

Para diseñar este famoso videojuego que aún sigue vendiendo, Will Right, su creador, se inspiró en algo tan simple como la realidad urbanística. Todas las ciudades han vivido su 'SimCity' particular y cada una se ha desarrollado con unas características y un ritmo único. [...] Aunque a rasgos generales las ciudades españolas destinan más del 80% de su suelo a la vivienda, los edificios industriales han tenido un fuerte peso en la historia urbanística del país. Por eso, sigue habiendo más polígonos que oficinas o servicios.