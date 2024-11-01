Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización

El auto que ha decidido su encierro en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) dice que Omar er-Rahalli carece de vínculos familiares en España, pero casi cada día su novia Andrea, española, recorre dos horas desde Sevilla a Algeciras para verle detrás de un cristal. Esa hoja sostiene también que no tiene “arraigo domiciliario” en el país, pero José Joaquín y Graciela, los padres de su pareja, llevaban dos años conviviendo con él en la casa donde le acogen como a uno más. El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla concluyó, sin ha