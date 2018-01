Viva la pizza!, el diseño de las cajas para llevar pizza en un libro  

¿Podría ser este el mejor libro de toda la historia? Reúne y analiza al detalle más de 100 diseños de cajas de pizza. Viva la pizza! The Art of the Pizza Box es el título del libro de Scott Wiener, uno de los máximos expertos en pizza de los Estados Unidos. En el año 2008, Wiener hizo de su pasión -comer pizza- un auténtico oficio cuando creó Scott's Pizza Tours, un recorrido para turistas y ciudadanos de Nueva York en el que les introduce en la historia, la ciencia y la cultura de la pizza neoyorquina.