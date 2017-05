Ahora las brujas son las que quieren quemarnos en la hoguera a nosotros. Son peores que la Audiencia Nacional. ¡La corrección política es la nueva censura! No creerás de verdad que hablar de pegarle un tiro a una mujer como si fuera un caballo porque no sabe andar o decir que las mujeres están para violarlas, no creerás en serio que eso es maltrato o contribuye a los abusos.