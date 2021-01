Viuda de Arafat: “La Segunda Intifada fue un error”

Suha Arafat, viuda del ex presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat, afirmó que la Segunda Intifada, que estalló en septiembre de 2000, “fue un error”, y aseguró que “Israel no fue responsable” de la muerte de su marido. En su cuenta de Instagram, Suha escribió el viernes que no acusa a nadie, “ni siquiera a Israel, de matarlo”, porque hasta ahora no tiene pruebas en contra de nadie.