Vito Quiles y la trampa de los billetes de Renfe: así recorre España en el AVE a mitad de precio

Lo que empezó como un incidente aislado el pasado agosto se ha revelado como un patrón. El activista ultra Vito Quiles no solo habría engañado a Renfe en un trayecto puntual (Alicante-Madrid); según la denuncia de la empresa pública, convirtió el fraude en su "método habitual" para recorrer España a mitad de precio. Desde Galicia hasta Zaragoza, pasando por Zamora, la investigación judicial dibuja un modelo de conducta que va mucho más allá de un simple "despiste".