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Vito Quiles y la trampa de los billetes de Renfe: así recorre España en el AVE a mitad de precio

Vito Quiles y la trampa de los billetes de Renfe: así recorre España en el AVE a mitad de precio

Lo que empezó como un incidente aislado el pasado agosto se ha revelado como un patrón. El activista ultra Vito Quiles no solo habría engañado a Renfe en un trayecto puntual (Alicante-Madrid); según la denuncia de la empresa pública, convirtió el fraude en su "método habitual" para recorrer España a mitad de precio. Desde Galicia hasta Zaragoza, pasando por Zamora, la investigación judicial dibuja un modelo de conducta que va mucho más allá de un simple "despiste".

| etiquetas: vito quiles , trampa , billetes de renfe
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5 comentarios
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themarquesito #3 themarquesito
@PasaPollo ¿Esto no debería ser algo así como un delito continuado de estafa?
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#4 concentrado
Pues con lo bocachanclas que es, muy posiblemente haya gente de su parroquia que esté haciendo lo mismo. Es una estafa que hay que investigar.
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pedrobotero #1 pedrobotero
a la puta carcel, chaval!
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#5 capitan.meneito
lol el "método Quiles"
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Amperobonus #2 Amperobonus
Bueno, en cierta manera tiene razón:

Tiene descuento por discapacidad :troll:
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menéame