Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos

El activista Vito Quiles, investigado por parte de una jueza de Alicante por un presunto delito de estafa denunciado por Renfe, también viajó con billetes fraudulentos a Galicia y Zaragoza, según indica la denuncia de la empresa pública que propició su imputación. No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.