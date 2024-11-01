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Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos

Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos

El activista Vito Quiles, investigado por parte de una jueza de Alicante por un presunto delito de estafa denunciado por Renfe, también viajó con billetes fraudulentos a Galicia y Zaragoza, según indica la denuncia de la empresa pública que propició su imputación. No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.

| etiquetas: vito , quiles , viajo , ave , billetes , fraudulentos , galicia , zaragoza
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #3 Moderdonia
—¿Cuál es su destino?
—No está escrito aún, lo voy forjando con ánimo y perseverancia.
—¿Quiere un billete de tren o no?
6 K 98
#1 HangTheRich
El activista Vito Quiles

El propagandista de ultraderecha Vito Quiles
2 K 22
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#1 El intoxicador a sueldo de la ultraderecha Vito Quiles.
2 K 40
#6 concentrado
#1 Uno de esos tipos que hace trampas incluso cuando juega al solitario
2 K 41
DarthMatter #11 DarthMatter
#1 De "quinqui" no baja.
0 K 7
#20 HangTheRich
#11 Vito Quinquiles
0 K 12
josde #15 josde
#9 Y por eso votas bulo a la noticia, no. :troll:
0 K 20
#14 DenisseJoel
Y a este delincuente de origen extranjero, este vago improductivo, lo mantienen PP y Vox a base de paguitas procedentes de los impuestos de todos.
0 K 13
Doisneau #2 Doisneau
De verdad, que forma mas cutre de complicarte la vida. Hay que ser gañan
0 K 13
taSanás #5 taSanás
#2 a mi me alucina que crean que estas cosas no se van a saber. en un AVE, siendo una persona pública, mira que es fácil que te graben cuándo el revisor te tira de las orjeas... si lo haces una vez igual no te pillan, pero tantas? es que de una u otra manera se iba a saber... no lo entiendo...
1 K 21
#9 Martillo_de_Herejes
#2 Cutre, jeta, gañán, sinvergüenza, tontolaba, imbécil.... ¿Se creía que le iban a pillar?
0 K 7
Rogue #19 Rogue
En la ultraderecha, rascas un poco y sale mierda a rabiar
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#10 mcfgdbbn3
No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.

Es peor que eso: el billete era al parecer de Alicante a Albacete, y con tarifa MD, y el tío siguió hasta Madrid, y tendría que haber pagado una tarifa LD que es de libre mercado.
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StuartMcNight #8 StuartMcNight
A mi Vito Quiles me da todo el puto asco del mundo y lo que le pase es poco. Pero todo este rollo del AVE tiene un tufo a "las cremas de Cristina Cifuentes" que me da todavia mas asco. Si. Es cutre. Si. Hay que hacerle pagar. Si. Es una muestra mas de la mamandurria que es la derecha patriotera.

Hay que llevarse a Vito Quiles por delante, sin duda, por su acoso intolerable, bulos e intoxicacion generadora de odio. Hacerlo porque se ha colado en el AVE no pone fin a las actividades tremendamente dañinas que realiza. Si se aparta a Vito Quiles por colarse en el AVE... pasado mañana tenemos a Bosco (Caccialupi) Marquez haciendo lo mismo.
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End #18 End
#8 bueno, Al Capone acabó cayendo por fraude fiscal... El caso es ir minando
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DarthMatter #13 DarthMatter *
Pero ... ¿tan fácil resulta pasarse de trayecto en pleno siglo XXI?
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End #17 End
Nada... A recurrir hasta que le caiga a un juez amigo
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jacapaca #21 jacapaca
Me da que ya lo dan por amortizado y le están dando matarile
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#7 Martillo_de_Herejes
Debo votar bulo o sensacionalista o cansino... Aún no lo he decidido. El titular de eldiario es una puta mierda.

No son billetes fraudulentos, porque no son falsos ni se ha tratado de pasarlos por auténticos. El tipejo es un jeta que compra un billete legal y lo usa para ir más allá de su destino. Eso podrá ser un fraude, pero no hace que el billete con el que viaja sea fraudulento.
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#12 Eukherio
#7 Sí lo es. Es como si yo pillo una entrada de cine para una peli y a la salida me meto a otra sin comprar nada. Mi entrada es legal para la primera película, pero lo otro es fraude.
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#16 MPPC
#7 Ale, da otra pirueta más.
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menéame