Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos

El activista Vito Quiles, investigado por parte de una jueza de Alicante por un presunto delito de estafa denunciado por Renfe, también viajó con billetes fraudulentos a Galicia y Zaragoza, según indica la denuncia de la empresa pública que propició su imputación. No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.
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—No está escrito aún, lo voy forjando con ánimo y perseverancia.
—¿Quiere un billete de tren o no?
El propagandista de ultraderecha Vito Quiles
Es peor que eso: el billete era al parecer de Alicante a Albacete, y con tarifa MD, y el tío siguió hasta Madrid, y tendría que haber pagado una tarifa LD que es de libre mercado.
Hay que llevarse a Vito Quiles por delante, sin duda, por su acoso intolerable, bulos e intoxicacion generadora de odio. Hacerlo porque se ha colado en el AVE no pone fin a las actividades tremendamente dañinas que realiza. Si se aparta a Vito Quiles por colarse en el AVE... pasado mañana tenemos a Bosco (Caccialupi) Marquez haciendo lo mismo.
No son billetes fraudulentos, porque no son falsos ni se ha tratado de pasarlos por auténticos. El tipejo es un jeta que compra un billete legal y lo usa para ir más allá de su destino. Eso podrá ser un fraude, pero no hace que el billete con el que viaja sea fraudulento.