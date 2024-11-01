edición general
Vito Quiles y el Pequeño Nicolás, juntos en el reservado del DJ de una discoteca

El Pequeño Nicolás graba a Vito Quiles con Rufián en el Congreso y ambos acaban juntos de fiesta en Teatro Barceló.

6 comentarios
Natxelas_IV #6 Natxelas_IV
Vaya entrevista más surrealista xD
alfre2 #2 alfre2
¿Qué pasa, que ya no se puede putodefender este país libremente?
#4 WifredoIII_ElGayu
Si fuesen progres sería una sauna…
#1 me_gusta_tocar_tetas
¿Estaban azotando a mujeres hasta sangrar?
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 Las mujeres están fuera de la ecuación. Fuera de miradas indiscretas, no puedo discernir quien azotó y quien fue azotado
tsukamoto #5 tsukamoto *
#1 a mi me da que se estarian comiendo las pollas. Pero como diria su facha-picoleto preferido, es decir Torrente: "...pero sin mariconadas" :troll:
