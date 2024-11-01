·
más visitadas
11065
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11602
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
5618
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7682
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5774
clics
Nunca más ¿para todos?
más votadas
624
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
540
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
556
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
493
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
285
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
3
meneos
96
clics
Vito Quiles y el Pequeño Nicolás, juntos en el reservado del DJ de una discoteca
El Pequeño Nicolás graba a Vito Quiles con Rufián en el Congreso y ambos acaban juntos de fiesta en Teatro Barceló.
#6
Natxelas_IV
Vaya entrevista más surrealista
1
K
26
#2
alfre2
¿Qué pasa, que ya no se puede putodefender este país libremente?
0
K
11
#4
WifredoIII_ElGayu
Si fuesen progres sería una sauna…
0
K
9
#1
me_gusta_tocar_tetas
¿Estaban azotando a mujeres hasta sangrar?
0
K
5
#3
mikhailkalinin
#1
Las mujeres están fuera de la ecuación. Fuera de miradas indiscretas, no puedo discernir quien azotó y quien fue azotado
0
K
9
#5
tsukamoto
*
#1
a mi me da que se estarian comiendo las pollas. Pero como diria su facha-picoleto preferido, es decir Torrente: "...pero sin mariconadas"
0
K
16
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
