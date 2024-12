Vito Quiles intenta convertir en escándalo nacional un vídeo de Pepe Álvarez haciendo la compra: "Parece que solo pueden comer los fachas"  

Vito Quiles lo ha vuelto a hacer. Esta vez, ha sido Pepe Álvarez, secretario general de UGT, el objetivo en su incansable búsqueda por generar polémica donde no la hay. El pseudoperiodista ha compartido con sus seguidores de X (antes Twitter) lo que, al parecer, considera un notición: Álvarez fue "grabado" comprando alcohol y mariscos en un supermercado de Andorra para preparar, según Quiles, "un homenaje". Como era de esperar, el propio Álvarez no tardó en responder con ironía: "Me han pillado"