VITAL: Nuevo ensayo sin resultados para los suplementos

Los estudios no acaban de confirmar los supuestos beneficios de tomar suplementos con el objetivo de prevenir los efectos de enfermedades relevantes, tales como las cardiovasculares o el cáncer. Ayer se publicaron en la revista New England Journal of Medicine dos artículos basados en los resultados de un gran ensayo centrado en dos tipos de suplementos que aportan nutrientes que se consideran importantes para una buena salud, la vitamina D y los ácidos grasos omega-3. [...] En resumen, una vez más los resultados no invitan a gastarse dinero.